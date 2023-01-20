Великая коммунальная революция. Как в самом большом доме России свергают старую власть

Фото: Илья Выдревич/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться





Человейник из Кудрово, удостоенный звания самого большого дома России, смело можно считать городом в городе. На его территории уже второй месяц идут боевые действия. Представители ТСЖ пытаются свергнуть управляющую компанию и взять власть в свои руки. В наступлениях участвуют наёмники, в УК сообщили о погибшем. Победителю достанется право распоряжаться миллионами, которые складываются из платежей собственников. «Фонтанка» рассказывает, как развивался конфликт.



Власть, данная застройщиком

Дом на Областной, 1, находится в так называемой «элитной части» Кудрово. В многоуровневой новостройке 3 708 квартир и более 12 тысяч жителей. Управлением домом-гигантом после сдачи его в эксплуатацию занималась близкая к застройщику группа компаний «Наш дом». Сейчас здание обслуживает «Капитал-Комфорт» (входит в «Наш дом»). Близким к УК и застройщику называют 50-летнего депутата-единоросса от Заневского городского поселения Андрея Юпатова. Связанные с ним фирмы занимаются управлением зданий общей площадью 1,5 млн квадратов, среди них есть и крупные петербургские ЖК: «Панорама» Кондратьевском, «Золотое сечение» Металлистов, «Невский стиль» на Фермском шоссе. Часть УК под управлением Юпатова входит в группу компаний «Наш дом».



По подсчётам 47news, всего на Областной,1, — 190 тысяч квадратов. Структура, которая берёт на себя управление, выписывает жильцам счёт на 30 рублей с квадрата. Деньги идут на уборку, обслуживание домофонов, электросистем, слаботочных систем и прочую инженерию. В месяц выходит 5,7 млн рублей от всех жильцов.

Ополчение Одним из главных противников управляющей компании стал обычный житель дома-гиганта Алексей Васьков. Знакомые говорят, что он трудится в сфере IT-индустрии. Курс на создание ТСЖ Васьков взял в 2017-м году и создал группу «ВКонтакте», чтобы объединить соседей. «В нашем доме живёт в три раза больше людей, чем в некоторых городах. Например, в Костромской области есть город Кологрив с населением меньше 3 000 человек. У нас в доме живет порядка 10 000 человек. У них в городе есть суд, своя полиция, больница. А у нас нет ничего из этого», — говорил он.



Васьков считает, что УК ведет непрозрачную финансовую деятельность: «Сами коммунальщики из УК говорят, что они «эксплуатируют» дома. Это слово очень хорошо отражает суть явления. Ты включаешь обогреватель, эксплуатируешь его — и он тебя греет. Они эксплуатируют наш дом — и наш дом их греет. В финансовом плане. И мы сами для них — объект эксплуатации. Фасад в верхней части нашего дома трескается, кирпичи отваливаются. Вдоль всего периметра дома установлены сетки, чтобы кирпичи никого не прибили. Но сама проблема не решается. Плюс, я считаю, нас обворовывают. Каким образом — будем разбираться и доказывать».



Управляющая компания на своём сайте сообщает, что у Васькова долг за коммунальные услуги в размере 100 тысяч рублей.

Великая декабрьская коммунальная революция

29 ноября 2022 года активисты зарегистрировали ТСЖ «Областная, 1». Согласно протоколу, внеочередное очно-заочное собрание собственников помещений проходило с 16 августа по 10 ноября. Собрание приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор управления с «Капитал-Комфортом». По закону, проголосовать должны были более половины собственников, возможно поэтому собрание растянулось на 3 месяца.



«Как и прежде, компания продолжит обслуживание дома, изменений не будет», — отреагировала управляющая «Капитал-Комфортом» Елена Черкасова и намекнула на обращение в суд.

Конфликт перешёл в активную фазу накануне нового года. В соцсетях его назвали «Великой декабрьской коммунальной революцией». 27 декабря представители ТСЖ пришли в помещение диспетчерской, где находились сотрудники «Капитал-Комфорта». Утверждаться в новом пространстве им помог ЧОП.



28 декабря лидера ополчения Алексея Васькова увезли в полицию. Как он сам рассказывал, за ним лично приехал из Всеволожска начальник 128-го отдела полиции Коротков. «Поступил сигнал о том, что мы занимаемся самоуправством, якобы силой выволакиваем из помещения, — говорил Васьков. — Естественно, что требованиям полиции я подчинился. Везли во Всеволожск, конечно, долго. По приезду опросили и отпустили».



8 января на сайте управляющей компании появилась заметка о смерти 72-летнего охранника офиса УК Владимира Пащенко. В ней упоминается нападение неизвестных в масках, якобы возглавляемых Васьковым. Они «буквально выкинули» управляющую домом Черкасову и охранника Пащенко.

«По свидетельству ряда лиц к Владимиру Анатольевичу применили физическую силу, порвали куртку. Пожилой человек не выдержал нервного переживания. Ему стало плохо с сердцем, была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался от инсульта через два дня», — отмечается в сообщении. Произошедшее в УК назвали «рейдерским захватом дома» и сообщили, что обратились в правоохранительные органы.

Двоевластие После нового года жильцы дома-гиганта получили двойные квитанции — от управляющей компании и от ТСЖ. Один из владельцев квартир показал 47news коммунальные подсчёты. В его случае выходит, что от имени ТСЖ «Областная,1» ему выставили счёт за 5 дней прошлого года — с 27 по 31 декабря. За содержание и ремонт помещения — 807,77 рубля, при условии площади недвижимости 147,3 квадратных метра. Ещё 144,37 рублей должны пойти на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Но аналогичную сумму от него требуют и в УК «Капитал-Комфорт», соответственно, в рамках большой квитанции, учитывающей предоставление остальных услуг.



«Выпуск квитанций от ТСЖ является уголовным преступлением», — отреагировал бенефициар УК Андрей Юпатов.

19 января представители УК пошли в наступление на занятые ТСЖ помещения. Андрей Юпатов, в беседе с 47news не отрицал, что использовалось сопровождение охранного предприятия. Впрочем, с той стороны тоже присутствовало подкрепление из спортивных ребят.

В итоге председателя ТСЖ Васькова вынесли из помещения. Затем появился плотник, занявшийся сменой замков. А ночью у дома дежурила полиция.

Конфликт вышел на региональный уровень. Ответственный за сферу жилнадзора вице-губернатор Михаил Ильин заявил, что «хозяйственный спор» приобрёл противоправные формы. Чиновник направил обращение в полицию и в прокуратуру Ленобласти.



«Вопрос о смене способа управления многоквартирным домом должен решаться в строгом соответствии с законом. Рассмотрение заявления ТСЖ «Областная, 1» об исключении дома из реестра лицензий ООО «УК «Капитал-Комфорт» было приостановлено до 26.01.2023. До тех пор никакая иная организация не вправе осуществлять деятельность по управлению в этом многоквартирном доме», — отметил он.

В 2021-м году "Фонтанка" провела день в доме, о котором мы рассказываем. Посмотрите как он выглядит изнутри.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

