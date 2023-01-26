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    Ради борьбы с токсикоманией. В Петербурге одобрили закон, запрещающий несовершеннолетним покупать зажигалки

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    В Петербурге хотят запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров со сжиженным углеводородным газом. Соответствующий законопроект 26 января уже одобрила комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению, рассказал в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.

    Продавцов обяжут спрашивать у покупателей паспорт. Новые правила коснутся в том числе продажи газовых баллончиков. За нарушение запрета нарушителей будут ждать штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для организаций.

    Авторы документа, депутаты Денис Четырбок, Антон Соловьев и Валерий Гарнец, заявили, что хотят ограничить продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров. Таким образом детей и подростков собираются защитить от токсикомании. Законопроект уже поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

    © Фонтанка.Ру

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