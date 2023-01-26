Ради борьбы с токсикоманией. В Петербурге одобрили закон, запрещающий несовершеннолетним покупать зажигалки

В Петербурге хотят запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров со сжиженным углеводородным газом. Соответствующий законопроект 26 января уже одобрила комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению, рассказал в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.

Продавцов обяжут спрашивать у покупателей паспорт. Новые правила коснутся в том числе продажи газовых баллончиков. За нарушение запрета нарушителей будут ждать штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для организаций.