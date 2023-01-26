Организаторы Australian Open сделали выговор Джоковичу за его отца с российским флагом

Организаторы турнира Australian Open сделали выговор сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и его отцу Срджану. Как говорится в официальном сообщении, продвижение политических взглядов во время турнира недопустимо.



С таким заявлением им пришлось выступить после того, как отец Новака Джоковича позировал со зрителями Australian Open, которые принесли на стадион российский флаг с портретом Владимира Путина. На видео Срджан Джокович также произносит фразу: «Да здравствуют русские».

