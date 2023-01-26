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    Организаторы Australian Open сделали выговор Джоковичу за его отца с российским флагом

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    Организаторы турнира Australian Open сделали выговор сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и его отцу Срджану. Как говорится в официальном сообщении, продвижение политических взглядов во время турнира недопустимо.

    С таким заявлением им пришлось выступить после того, как отец Новака Джоковича позировал со зрителями Australian Open, которые принесли на стадион российский флаг с портретом Владимира Путина. На видео Срджан Джокович также произносит фразу: «Да здравствуют русские».

    Изначально запрета на российскую символику на трибунах Australian Open не было. Его ввели на старте соревнований после того, как на российский флаг пожаловались украинские зрители, в том числе посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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