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    Не только младенца, но и женщину увезли в больницу с остановки на севере Петербурга. Кто она, до сих пор неизвестно

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    Полиция Приморского района устанавливает личность женщины, которую нашли спящей на скамейке остановки общественного транспорта. Рядом стояла брошенная коляска.

    В люльке был младенец на вид 1,5–2 месяцев. Его, как стало известно «Фонтанке» 26 января, увезли в детскую городскую больницу Святой Ольги. Женщину, которую нашли то ли спящей, то ли без сознания, также госпитализировали — в городскую больницу № 3. По предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения. И до сих пор опросу не подлежит.

    «Фонтанка» писала, что оставленную без присмотра коляску и спящую рядом женщину заметили неравнодушные граждане на остановке на углу Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов. Они вызвали скорую и полицию.

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