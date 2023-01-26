Погрязшая в долгах сотрудница полиции пыталась спрятать деньги через мать, но проиграла все суды и осталась с «хвостом» в 2,5 млн

Сотрудница ОВД Череповца пыталась признать себя банкротом и списать долг в 2,5 миллиона рублей. Суд увидел в ее поступках лукавство.

О решении суда 26 января пишет обьединенная пресс-служба судов Вологодской области. Женщина просила признать ее банкротом, что и было сделано, но ее долги остались с ней после удовлетворения 12 % требований кредиторов. Суд решил, что вела она себя недобросовестно.

Полицейская обросла долгами в период 2015–2017 годов, набрала кредиты, взяла взаймы у знакомых. При этом получала зарплату, но не платила ничего, включая налоги. В 2018 году она попросила маму подать на алименты, притворившись, что требуется дорогое лечение, — таким образом, часть денег с ее карт отправлялась не приставам, а маме. Суд счел сделку притворной, так как никаких доказательств обратного предоставлено не было.