Камчатских приставов задержали за икорный промысел. Пока стоит вопрос о полномочиях

Уголовное дело в отношении группы лиц возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Приставы готовили камчатскую икру для продажи в Москве.
О задержании двоих участников группы 26 января пишет региональный транспортный Следком. После множества допросов и обысков удалось установить, что группа начала поставлять в Москву с Камчатки икру летом 2022 года. Новогодний сезон отработали тоже успешно, после чего за приставов взялись ФСБ и СК.
Сколько всего приставов в группе, пока не установлено. Они занимались переработкой, хранением и перевозкой икры. Судя по фото и видео, масштабы были промышленные.