УЕФА лишил Казань права на проведение Суперкубка

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у Казани право на проведение матча Суперкубка 2023 года. Как сообщили на официальном сайте организации, такое решение принял исполком УЕФА 25 января.



Встречу перенесли в Афины. Дата проведения осталась прежней — 16 августа.

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в марте 2020 года. Ранее матчей за Суперкубок не проводилось.

Напомним, что вскоре после начала спецоперации на Украине российские команды отстранили от участия в международных стартах. 10 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА об отстранении сборной России от чемпионата мира в Катаре.