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    Пожар на Пулковской из окон местных жителей. На видео дымит, горит и грохочет

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    Автомобильный пожар на Пулковской улице притянул к окнам жителей высоток. Звуковые эффекты, сопровождавшие зрелище, заставили понервничать.

    «Фонтанка.ру»

    Кадрами с «Фонтанкой» 25 января поделились читатели. За работой пожарных и скоростью, с которой разгоралось пламя, они наблюдали с почтительного расстояния — из окна квартиры, переживая за уличных зевак, которых не отпугнули ни клубы дыма, ни серия хлопков.

    Судя по снимкам, без машины остался не только владелец микроавтобуса, но и временно хозяин соседней «Нивы» — его автомобиль в копоти и без заднего стекла.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что силами двух расчётов пожар был потушен к четырём часам дня. Пострадали только машины.

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