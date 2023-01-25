Пожар на Пулковской из окон местных жителей. На видео дымит, горит и грохочет

Автомобильный пожар на Пулковской улице притянул к окнам жителей высоток. Звуковые эффекты, сопровождавшие зрелище, заставили понервничать.
«Фонтанка.ру»
Кадрами с «Фонтанкой» 25 января поделились читатели. За работой пожарных и скоростью, с которой разгоралось пламя, они наблюдали с почтительного расстояния — из окна квартиры, переживая за уличных зевак, которых не отпугнули ни клубы дыма, ни серия хлопков.
Судя по снимкам, без машины остался не только владелец микроавтобуса, но и временно хозяин соседней «Нивы» — его автомобиль в копоти и без заднего стекла.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что силами двух расчётов пожар был потушен к четырём часам дня. Пострадали только машины.