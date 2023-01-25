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    «Мама, скорее звони пожарным!» Во дворе в Московском районе тушили микроавтобус

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    В одном из дворов Московского района тушили микроавтобус. Дым и пламя взволновали детей и взрослых.

    О громких хлопках, которые слышны из окон квартиры на Звёздной улице, днём 25 января «Фонтанке» рассказала читательница Ксения. Позже видеозаписями пожара с густыми клубами чёрного дыма поделилась другая горожанка. Вместе с ней за пламенем следил ребёнок.

    «Мама, скорее звони пожарным!» — слышно на видео.

    читательница «Фонтанки»

    В городском управлении МЧС объяснили, что сообщение о возгорании поступило в 15:33. Микроавтобус полыхал на Пулковской улице, 8/4. Спустя чуть больше получаса пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

    Кадры работы пожарных распространились в социальных сетях. По словам очевидцев, транспортное средство потушили быстро.

    К ликвидации пожара от МЧС привлекали две единицы техники и 10 человек личного состава.

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