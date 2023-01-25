«Беременность — не болезнь». Петербурженка не смогла вернуть деньги за билеты на самолет из-за нежданных обстоятельств

Петербурженка собиралась провести новогодние праздники в Саратове, но в конце декабря поняла, что беременна. Врач постановил, что лететь ей нельзя, но деньги за билеты вернуть не удалось.



За два билета в конце 2020 года горожанка отдала больше 15 тысяч рублей, сообщает 25 января объединенная пресс-служба городских судов. Получив справку о противопоказаниях к полету, она обратилась в авиакомпанию «Победа», но получила отказ. Пришлось идти в суд.

Представитель авиакомпании возражал — отметил, что женщина купила невозвратный билет, а вынужденно вернуть деньги за него можно только на основании документов, утвержденных Минтрансом. В частности, для таких финансовых операций нужен листок нетрудоспособности.