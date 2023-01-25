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    В петербургских поликлиниках вернут день ветеранов и блокадников

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    В поликлиниках Петербурга восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников, отмененный на время пандемии, заявил губернатор Александр Беглов.

    Как добавили в пресс-службе Смольного 25 января, также блокадникам, в соответствии с новым федеральным законом, с 1 января 2023 положено бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Комитет по социальной политике разработал необходимый проект регионального закон, после согласования в профильных комитетах и ведомствах губернатор должен внести его в Законодательное Собрание.

    Кроме того, в Госпитале для ветеранов войн планируется создать сосудистый центр, а в пансионате «Заря», бывшей «красной зоне» в Репино, уже вновь принимают на отдых и лечение ветеранов и блокадников, в том числе проживающих в других регионах. В нем уже отдохнули блокадники из Карелии и ДНР.

    В октябре, во время рассмотрения иска прокуратуры о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа, был поднят вопрос о её влиянии на здоровье ленинградцев, их детей и внуков. Что сказал про это зампрокурора — читайте здесь.

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    Блокада ЛенинградаВетераныДиспансеризацияМедицинское обслуживаниеБлокада
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