В петербургских поликлиниках вернут день ветеранов и блокадников

В поликлиниках Петербурга восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников, отмененный на время пандемии, заявил губернатор Александр Беглов.



Как добавили в пресс-службе Смольного 25 января, также блокадникам, в соответствии с новым федеральным законом, с 1 января 2023 положено бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Комитет по социальной политике разработал необходимый проект регионального закон, после согласования в профильных комитетах и ведомствах губернатор должен внести его в Законодательное Собрание.