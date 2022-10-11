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    Прокурор рассказал в суде о влиянии блокады на здоровье ленинградцев, их детей и внуков

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    Заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов считает важным учесть влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда, а также их детей и внуков. Он, сославшись на исследователей, назвал это «отсроченным эффектом». Об этом сообщает 11 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Во вторник в городском суде продолжают рассматривать иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа.

    Старший советник юстиции использовал в своем докладе позицию и исследования доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской. Она пришла к выводу, что условия блокады негативно сказывались на состоянии здоровья ленинградцев не только во время нахождения города в окружении, но и после. Например, алиментарная дистрофия привела к развитию гипертонии, почечной недостаточности, злокачественного атеросклероза. Исследования показали, что блокада укоротила в дальнейшем жизни маленьких и юных ленинградцев на 1,3–1,8 года. А у потомков блокадников наблюдались нарушения в работе эндокринной системы и в биохимических процессах.

    Репортаж с прошлого заседания горсуда читайте на «Фонтанке».

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