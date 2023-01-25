Путин включил в задачи культурной госполитики противодействие мату и излишней иностранной лексике

Борьба с «излишним использованием иностранной лексики», а также нецензурными словами была включена в «Основы государственной культурной политики» России. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Путина, размещённый 25 января на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, новым абзацем дополнили подраздел, касающийся языковой политики. В нём говорится о «защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации», об обеспечении соблюдения норм современного русского литературного языка и недопущении нецензурной лексики, а также о противодействии «излишнему использованию иностранной лексики».

