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    Путин включил в задачи культурной госполитики противодействие мату и излишней иностранной лексике

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    Борьба с «излишним использованием иностранной лексики», а также нецензурными словами была включена в «Основы государственной культурной политики» России. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Путина, размещённый 25 января на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно документу, новым абзацем дополнили подраздел, касающийся языковой политики. В нём говорится о «защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации», об обеспечении соблюдения норм современного русского литературного языка и недопущении нецензурной лексики, а также о противодействии «излишнему использованию иностранной лексики».

    Напомним, что «Основы государственной культурной политики» утверждены указом Путина в 2014 году. Этот документ нужен для разработки других законодательных актов в области культурного развития России. В нём указаны основные направления культурной госполитики.

    В декабре прошлого года «Фонтанка» писала, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственные поправки, которые призваны защитить русский язык от «чрезмерных иностранных заимствований». Проект закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

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