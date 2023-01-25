Цель спецоперации и статья за дискредитацию участников боевых действий: новости СВО за 25 января

Запретить «публикации негативного характера и любую критику участников СВО» ранее предложил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 января 2023 года.

Путин назвал цель спецоперации Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, в очередной раз назвал цель специальной военной операции на Украине.

— Цель [СВО], как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить, — сказал президент.



Ранее в эфире телеканала «Россия 1» он говорил о том, что цель России состоит в объединении русского народа.

В УК РФ хотят внести статью за дискредитацию участников боевых действий Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву в срочном порядке изучить вопрос о том, возможно ли внести изменения в Уголовный кодекс и установить ответственность за дискредитацию участников боевых действий.

— Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий, — сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение к Володину руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с просьбой ввести в Уголовный кодекс статью, которая запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».



В Кремле прокомментировали возможность переговоров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Украиной, заявив, что «перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается». Ранее на этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но «чем дольше на них не идет другая сторона, тем сложнее будет найти решение». Decathlon продает бизнес в России Французская сеть Decathlon начала поиски покупателя для своего бизнеса в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, приостановила поставки и закрыла свои магазины в России в 2022 году после начала спецоперации, однако о продаже бизнеса ранее не сообщалось.

Компания Decathlon — один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров. Одним из основных совладельцев сети является семья Жерара Мюлье, которой также принадлежат сети Auchan и Leroy Merlin. Крупный производитель терминалов для оплаты картой уходит из России Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — французская компания Ingenico — обсуждает с рынком уход из России уже в марте этого года. Об этом также сообщили источники РБК. По информации издания, переговоры пока неофициальные — компания уже несколько месяцев ищет способ покинуть Россию так, чтобы минимально навредить платежному рынку. Альтернативой Ingenico могут стать терминалы азиатских вендоров, но оперативная замена очень затратна. Еще одной альтернативой может стать масштабирование Системы быстрых платежей.

Отменены два концерта Валерия Меладзе В Барвихе и в Красноярске отменили концерты Валерия Меладзе. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» его выступление 8 марта заменят на Владимира Преснякова. Концерт в Красноярске был запланирован на 2 мая, информацию о его отмене подтвердили в компании «КрасБилет», куда журналист NGS24.RU обратился под видом слушателя. Сотрудник call-центра сообщил, что билетный оператор не располагает информацией о причинах отмены концерта. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Меладзе ответил поддержкой на слова «Слава Украине!». Ряд Telegram-каналов писал, что оно было снято на корпоративе в Дубае. Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева тогда заявила, что Меладзе нужно лишить российского гражданства. В соцсетях исполнителя позже было опубликовано заявление от его имени.

— Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие, — говорилось в публикации. В Белгородской области и Крыму показали выступление Зеленского Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что некоторые телеканалы в Крыму транслировали выступление Владимира Зеленского из-за взлома. Сейчас большинство уязвимостей устранено. — Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем, — цитирует сообщение Крючкова ТАСС.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщает, что аналогичную трансляцию показали федеральные телеканалы в Белгородской области. В пресс-службе правительства региона РБК сообщили, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника, сейчас сигнал восстановлен за счет резервного спутника. Причины устанавливаются.

Германия согласилась поставить танки Украине Кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине танки Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта. На первом этапе ФРГ предоставит Украине роту из 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Решению предшествовала длительная дискуссия, которую ранее прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявлял, что обсуждения в Европе деталей поставок новых вооружений, в том числе танков, на Украину — «юридическая эквилибристика».