В школьную программу вернут роман «Как закалялась сталь» и повесть «Брестская крепость»

Министерство просвещения вернет в школьную программу часть советских писателей и их произведения. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.



На уроках литературы вновь будут проходить роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова и рассказ Алексея Толстого «Русский характер».



В ведомстве заявили, что произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений. В федеральные основные общеобразовательные программы уже вернули, например, очень объемный роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева и не менее громоздкий «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Не уточняется, сколько часов будет отведено под эти произведения. Недавно «Фонтанка» выяснила, что «Архипелагу ГУЛАГ» Александра Солженицына уделялась всего пара уроков.

