Обезьяна и наркотики. Под Ярославлем нашли экзотическую лабораторию

В Ярославской области полиция обнаружила нарколабораторию, а там — тех, кого совсем не ожидаешь встретить в таком месте. В помещении обосновались кошки, собаки и… обезьяна.
По предварительным данным, преступный бизнес организовали мужчина и женщина, сообщила 25 января официальный представитель МВД Ирина Волк. Следствие полагает, что они купили в сельском поселении участок земли, где в хозяйственной постройке и организовали лабораторию.
Размах у производства был широким: в здании нашли 38 противней и 81 канистру с запрещенным, лабораторное оборудование и химические реактивы. Экспертиза показала, что на пяти противнях было около 12,5 килограмма наркотиков.
Возбуждено дело по «наркотической» статье, фигурантов арестовали. Животных передали ярославским зоозащитникам.