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    Обезьяна и наркотики. Под Ярославлем нашли экзотическую лабораторию

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    2 комментария

    В Ярославской области полиция обнаружила нарколабораторию, а там — тех, кого совсем не ожидаешь встретить в таком месте. В помещении обосновались кошки, собаки и… обезьяна.

    МВД МЕДИА

    По предварительным данным, преступный бизнес организовали мужчина и женщина, сообщила 25 января официальный представитель МВД Ирина Волк. Следствие полагает, что они купили в сельском поселении участок земли, где в хозяйственной постройке и организовали лабораторию.

    Размах у производства был широким: в здании нашли 38 противней и 81 канистру с запрещенным, лабораторное оборудование и химические реактивы. Экспертиза показала, что на пяти противнях было около 12,5 килограмма наркотиков.

    Возбуждено дело по «наркотической» статье, фигурантов арестовали. Животных передали ярославским зоозащитникам.

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    Комментарии 2

    Pilat25 Янв 2023 в 17:01
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