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    Петербургская тигрица Виола любит флиртовать. Притаилась — точно хочет пообщаться

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    Амурская тигрица Виола из Ленинградского зоопарка — больше символ года, но нисколько из-за этого не грустит. Вместо этого она заигрывает с посетителями.

    Ленинградский зоопарк

    О том, как распознать такой флирт, 25 января рассказывает пресс-служба зоопарка. «Если вы видите, что полосатая хищница подошла близко к стеклу и притаилась — то она точно готова с вами пообщаться», — объясняют там.

    Напомним, теперь символом года в Ленинградском зоопарке стал черный ягуар Ричард. «Фонтанка» показывала, как он распаковывает новогодний подарок.

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