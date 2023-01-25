Петербургская тигрица Виола любит флиртовать. Притаилась — точно хочет пообщаться

Амурская тигрица Виола из Ленинградского зоопарка — больше символ года, но нисколько из-за этого не грустит. Вместо этого она заигрывает с посетителями.
О том, как распознать такой флирт, 25 января рассказывает пресс-служба зоопарка. «Если вы видите, что полосатая хищница подошла близко к стеклу и притаилась — то она точно готова с вами пообщаться», — объясняют там.
Напомним, теперь символом года в Ленинградском зоопарке стал черный ягуар Ричард. «Фонтанка» показывала, как он распаковывает новогодний подарок.