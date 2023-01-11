Ричард из Ленинградского зоопарка вступил в свои права. Он любит упаковки не меньше подарков

В Ленинградском зоопарке занял свой пост новый символ года — черный ягуар Ричард. Он получил новогодний подарок и порадовался вдвойне: упаковку можно было считать отдельным сюрпризом.

Видео с питомцем 11 января публикует пресс-служба зоопарка. Ричард осторожно присматривается к коробке, обнюхивает ее, поддевает лапами, затем смелеет — и начинается «настоящее веселье». Подарком оказывается пустая бутылка из-под воды, с которой ягуар тут же принимается играть.