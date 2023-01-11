    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    763мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.02eur74.14

    Ричард из Ленинградского зоопарка вступил в свои права. Он любит упаковки не меньше подарков

    1188
    1 комментарий

    В Ленинградском зоопарке занял свой пост новый символ года — черный ягуар Ричард. Он получил новогодний подарок и порадовался вдвойне: упаковку можно было считать отдельным сюрпризом.

    Видео с питомцем 11 января публикует пресс-служба зоопарка. Ричард осторожно присматривается к коробке, обнюхивает ее, поддевает лапами, затем смелеет — и начинается «настоящее веселье». Подарком оказывается пустая бутылка из-под воды, с которой ягуар тут же принимается играть.

    Ленинградский зоопарк

    «Некоторые подписчики недоумевают, почему в качестве игрушек наши хищники иногда получают бочонки, конусы или канистры. Однако это те предметы, которые питомцам нравятся часто куда больше, чем стандартные мячики и кольца, ведь ими так интересно играть и шуршать», — объясняют сотрудники зверинца.

    Как писала «Фонтанка», Ричард стал преемником амурской тигрицы Виолы — прошлогоднего символа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХищникиЯгуарЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close