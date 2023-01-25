Трамвайный коллапс на Боткинской: очевидцы говорят о двух ДТП, причём оба раза водители пятились назад

Подробности ДТП с трамваем на Выборгской стороне рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По их словам, аварии было две в одном месте, и обстоятельства у них похожие.

На Боткинской улице в сторону Сампсониевского водитель «Рено», сдавая назад, не заметил трамвай. И буквально через 5 минут девушка, чтобы объехать это ДТП, тоже стала сдавать задом и не заметила стоящий вторым рядом автомобиль, пишут в группе.



«Фонтанка» сообщала о заторе на этом участке у Литейного моста. По данным ГУП «Горэлектротранс», трамвайное движение было заблокировано примерно на 40 минут, пришлось менять несколько маршрутов. Никто не пострадал.

