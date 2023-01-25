    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    767мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.75eur74.69

    У Литейного моста всё сложно. На Академика Лебедева самосвал остановил трамвай

    238
    обсудить

    Транспортный коллапс случился утром 25 января у въезда на Литейный мост с Выборгской стороны. Очевидцы говорят о двух авариях.

    На Пироговской набережной два автомобиля притёрлись на подъёме к мосту, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    А на улице Академика Лебедева, у пересечения с Боткинской, столкнулись трамвай и самосвал (возможно, мусоровоз), сообщают пользователи «Яндекс.Карт».

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» пояснили, что ДТП случилось в 9:50. По данным на 10:30, ГИБДД ещё нет. «Мешает 3, 6, 20, 23, 10 маршрутам, едут до станции метро «Выборгская». С другой стороны: 23, 10 — до площади Ленина», — отметили в пресс-службе.

    ПоделитьсяПоделиться

    К 10:40 пробка у моста рассосалась, а на Академика Лебедева сохраняется. В целом загруженность дорог Петербурга составляет 3 балла, что на 1 ниже обычного для этого времени суток. Утренний максимум составил 6 баллов.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с мусоровозамиДТП с трамваемПробкиДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close