У Литейного моста всё сложно. На Академика Лебедева самосвал остановил трамвай

Транспортный коллапс случился утром 25 января у въезда на Литейный мост с Выборгской стороны. Очевидцы говорят о двух авариях.
На Пироговской набережной два автомобиля притёрлись на подъёме к мосту, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
А на улице Академика Лебедева, у пересечения с Боткинской, столкнулись трамвай и самосвал (возможно, мусоровоз), сообщают пользователи «Яндекс.Карт».
В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» пояснили, что ДТП случилось в 9:50. По данным на 10:30, ГИБДД ещё нет. «Мешает 3, 6, 20, 23, 10 маршрутам, едут до станции метро «Выборгская». С другой стороны: 23, 10 — до площади Ленина», — отметили в пресс-службе.
К 10:40 пробка у моста рассосалась, а на Академика Лебедева сохраняется. В целом загруженность дорог Петербурга составляет 3 балла, что на 1 ниже обычного для этого времени суток. Утренний максимум составил 6 баллов.