«Киевский режим не гнушается ничем». Песков прокомментировал заявление Подоляка об «ударах» по Москве и Петербургу

Заявления из Киева говорят о правильности пути России по отношению к Украине. Об этом 25 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина удары по России не наносит», однако «неизбежна» эскалация конфликта внутри РФ, при которой «ударам будут подвержены такие города… как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург». Он назвал это «внутренней проблемой России». Также он не уточнил, кто и зачем будет наносить эти «удары», по его словам, это уже «другой вопрос».
Песков, в свою очередь, напомнил о причастности Киева к организации терактов на территории РФ, в том числе убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье. «Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Кроме того, Песков отметил, что перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока не просматривается.
Ранее Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию канала CNN о том, что в России якобы планируется мобилизация еще 200 тысяч человек, которая «может проводиться более тихо, чем первая».