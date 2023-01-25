«Киевский режим не гнушается ничем». Песков прокомментировал заявление Подоляка об «ударах» по Москве и Петербургу

Заявления из Киева говорят о правильности пути России по отношению к Украине. Об этом 25 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина удары по России не наносит», однако «неизбежна» эскалация конфликта внутри РФ, при которой «ударам будут подвержены такие города… как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург». Он назвал это «внутренней проблемой России». Также он не уточнил, кто и зачем будет наносить эти «удары», по его словам, это уже «другой вопрос».