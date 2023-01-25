В РКН объяснили, почему упали App Store и другие иностранные сервисы

Причиной, по которой ряд зарубежных сервисов стал недоступен в России, стал сбой в работе иностранного CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура доставки контента). Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.



На данный момент, как уточнили в ведомстве, CDN работает стабильно.



Ранее в среду «Фонтанка» писала, что российские пользователи жаловались на невозможность зайти в App Store. Другие сервисы компании Apple также «упали». На проблему обратили внимание абоненты сразу нескольких сотовых операторов. Приложение App Store сперва долго загружалось, а после сообщало о сбое подключения. Функционировать они могли только с сервисами VPN.

