    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, ю-з

    765мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.75eur74.69

    В РКН объяснили, почему упали App Store и другие иностранные сервисы

    4210
    6 комментариев

    Причиной, по которой ряд зарубежных сервисов стал недоступен в России, стал сбой в работе иностранного CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура доставки контента). Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

    На данный момент, как уточнили в ведомстве, CDN работает стабильно.

    Ранее в среду «Фонтанка» писала, что российские пользователи жаловались на невозможность зайти в App Store. Другие сервисы компании Apple также «упали». На проблему обратили внимание абоненты сразу нескольких сотовых операторов. Приложение App Store сперва долго загружалось, а после сообщало о сбое подключения. Функционировать они могли только с сервисами VPN.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоскомнадзорApp StoreСбой в приложении
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close