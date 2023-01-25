    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, ю-з

    765мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.75eur74.69

    В Петербурге поплатился свободой грузчик, проломивший молотком голову соседу в Горелово

    1128
    1 комментарий

    В Петербурге дождался наказания мужчина, учинивший расправу над соседом с ножом и молотком. Ему придется отправиться в колонию строгого режима.

    О приговоре 25 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Побоище произошло в марте у дома 116, к. 2, по улице Коммунаров. 41-летний грузчик Андрей Мартынов после распития дрался с 46-летним соседом. Когда оппонент ударил его по лицу и стал размахивать колюще-режущим, обвиняемый избил его молотком и изрезал ножом. Довести убийство до конца не вышло: помешала полиция. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу.

    За покушение на убийство Красносельский райсуд назначил Мартынову семь лет в ИК, а также штраф в 700 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close