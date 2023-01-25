В Петербурге поплатился свободой грузчик, проломивший молотком голову соседу в Горелово

В Петербурге дождался наказания мужчина, учинивший расправу над соседом с ножом и молотком. Ему придется отправиться в колонию строгого режима.



О приговоре 25 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Побоище произошло в марте у дома 116, к. 2, по улице Коммунаров. 41-летний грузчик Андрей Мартынов после распития дрался с 46-летним соседом. Когда оппонент ударил его по лицу и стал размахивать колюще-режущим, обвиняемый избил его молотком и изрезал ножом. Довести убийство до конца не вышло: помешала полиция. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу.

