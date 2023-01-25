    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, ю-з

    765мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.75eur74.69

    В Петербурге будут проводить газ малообеспеченным за счет города

    2338
    16 комментариев

    В Петербурге введут возможность проведения газовых труб от магистрали до домов за счет казны города для малообеспеченных горожан. Соответствующий законопроект был принят Законодательным собранием в первом чтении на заседании 25 января, сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Законопроект внесла парламентская комиссия по соцполитике и здравоохранению. Как пояснил глава комиссии Александр Ржаненков, сейчас в городе очень активно и успешно ведется работа по проведению газопроводов. У малоимущих в Петербурге есть возможность за счет бюджета установить газовые плиты и котлы в домах. Однако подключение к газопроводу — очень дорогое, что сдерживает этот процесс.

    Ржаненков привел данные, что разработка проекта и установка газовой трубы от магистрали до дома стоит более 200 тысяч рублей. Сейчас в реестре более 100 потенциальных получателей этой услуги.

    Коммунист Ирина Иванова обратила внимание, что даже очередь на установку плиты двигается очень медленно, — в течение двух лет. Она констатировала, что сотней человек предоставление услуги вряд ли ограничится, и добавила, что сейчас сосчитать расходы бюджета возможности нет.

    Сухенко подтвердил, что его данные о сотне получателей — это только те, кто числится в соответствующем реестре. Он добавил, что реестр будет ежегодно пополняться еще примерно сотней человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Законодательное собраниеПетербургГаз в домеГаз в квартиреМалообеспеченные
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close