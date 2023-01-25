В Петербурге будут проводить газ малообеспеченным за счет города

В Петербурге введут возможность проведения газовых труб от магистрали до домов за счет казны города для малообеспеченных горожан. Соответствующий законопроект был принят Законодательным собранием в первом чтении на заседании 25 января, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Законопроект внесла парламентская комиссия по соцполитике и здравоохранению. Как пояснил глава комиссии Александр Ржаненков, сейчас в городе очень активно и успешно ведется работа по проведению газопроводов. У малоимущих в Петербурге есть возможность за счет бюджета установить газовые плиты и котлы в домах. Однако подключение к газопроводу — очень дорогое, что сдерживает этот процесс.
Ржаненков привел данные, что разработка проекта и установка газовой трубы от магистрали до дома стоит более 200 тысяч рублей. Сейчас в реестре более 100 потенциальных получателей этой услуги.
Коммунист Ирина Иванова обратила внимание, что даже очередь на установку плиты двигается очень медленно, — в течение двух лет. Она констатировала, что сотней человек предоставление услуги вряд ли ограничится, и добавила, что сейчас сосчитать расходы бюджета возможности нет.
Сухенко подтвердил, что его данные о сотне получателей — это только те, кто числится в соответствующем реестре. Он добавил, что реестр будет ежегодно пополняться еще примерно сотней человек.