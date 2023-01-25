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    Иркутянин, взорвавший лифт с соседом, признан виновным, но не в покушении

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    В Иркутске вынесен приговор 52-летнему мужчине, который взорвал лифт с соседом внутри. Ранее присяжными фигурант был признан виновным в умышленном повреждении имущества, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом 25 января сообщает региональный СК.

    «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении управления.

    В конце ноября 2021 года в многоэтажке на Маршала Конева взорвался лифт. Оказалось, что местный житель, желая отомстить соседу, сам изготовил взрывчатку из пиротехники. Устройство сдетонировало, когда внутри лифта был сын оппонента. Пострадавший мужчина попал в больницу. Было возбуждено дело о покушении на убийство, но в ходе рассмотрения тяжелая статья растворилась.

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    ИркутскВзрывЛифт
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