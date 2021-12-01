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Как достать соседа. Иркутянин подорвал лифт в своем доме из-за конфликта с другим жильцом

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Житель Иркутска из-за ссоры с соседом организовал взрыв в лифте своего дома. Специально для этого он изготовил своими руками «бомбу» из пиротехники. Устройство сработало, когда в лифте находился сын неприятеля.

Как сообщили 1 декабря в Следственном комитете по Иркутской области, инцидент случился накануне в доме на улице Маршала Конева. Пострадавший от взрыва мужчина попал в больницу. Очевидцы в социальных сетях уточнили, что у него подозрение на перелом обеих ног.

«Интерфакс» со ссылкой на ведомство, в свою очередь, передает, что 50-летний подозреваемый пошел на преступление из-за конфликта с соседом. Правда, в результате взрыва пострадал не он, а его 30-летний наследник.

Организатор подрыва стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Следователи хотят взять его под арест.

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Комментарии (4)

angel of death
так вот кто в Сибире будет города строить... первого строителя уже нашли...
SU LUX INN
такой не будет Прогибаться перед Властями!
kоt-obormot
Чем глубже в лес, тем глупее пейзане.
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