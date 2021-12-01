Как достать соседа. Иркутянин подорвал лифт в своем доме из-за конфликта с другим жильцом

Житель Иркутска из-за ссоры с соседом организовал взрыв в лифте своего дома. Специально для этого он изготовил своими руками «бомбу» из пиротехники. Устройство сработало, когда в лифте находился сын неприятеля.
Как сообщили 1 декабря в Следственном комитете по Иркутской области, инцидент случился накануне в доме на улице Маршала Конева. Пострадавший от взрыва мужчина попал в больницу. Очевидцы в социальных сетях уточнили, что у него подозрение на перелом обеих ног.
«Интерфакс» со ссылкой на ведомство, в свою очередь, передает, что 50-летний подозреваемый пошел на преступление из-за конфликта с соседом. Правда, в результате взрыва пострадал не он, а его 30-летний наследник.
Организатор подрыва стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Следователи хотят взять его под арест.