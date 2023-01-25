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    Боевые действия на Украине

    США может отправить Киеву «значительное количество» танков Abrams

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    Власти США обдумывают возможность направить Киеву «значительное количество» танков M1 Abrams, о решении может быть объявлено на этой неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. M1 Abrams — основной танк американской армии, он состоит на вооружении с 1980 года.

    «Один из двух официальных лиц США сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams», — говорится в публикации.

    Турецкое государственное Анатолийское агентство тоже сообщает о планируемой отгрузке танков M1 Abrams — от 30 до 50 машин.

    До этого The Wall Street Journal 24 января проинформировал, что администрация США может объявить о планах поставить Украине танки в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин отправит небольшое количество танков Leopard 2. Der Spiegel писал о решении предоставить Киеву танки Leopard 2 модификации А6 количеством не менее одной роты.

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