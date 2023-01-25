США может отправить Киеву «значительное количество» танков Abrams

Власти США обдумывают возможность направить Киеву «значительное количество» танков M1 Abrams, о решении может быть объявлено на этой неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. M1 Abrams — основной танк американской армии, он состоит на вооружении с 1980 года.



«Один из двух официальных лиц США сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams», — говорится в публикации.



Турецкое государственное Анатолийское агентство тоже сообщает о планируемой отгрузке танков M1 Abrams — от 30 до 50 машин.

