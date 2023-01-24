Стало известно, когда в Москву прибудет новый посол США

Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца этого месяца. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США поздно вечером 24 января сообщает ТАСС.



По информации РИА Новости, ожидается, что Трейси в ближайшие дни отправится в Россию, где представит верительные грамоты.



По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, сейчас Трейси проводит совещания в Вашингтоне. Он подтвердил её встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, однако отказался сообщить подробности.



«Фонтанка» писала, что Россия уже дала Линн Трейси предварительное согласие (агреман) на назначение нового посла США в РФ.

