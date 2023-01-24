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    Стало известно, когда в Москву прибудет новый посол США

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    Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца этого месяца. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США поздно вечером 24 января сообщает ТАСС.

    По информации РИА Новости, ожидается, что Трейси в ближайшие дни отправится в Россию, где представит верительные грамоты.

    По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, сейчас Трейси проводит совещания в Вашингтоне. Он подтвердил её встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, однако отказался сообщить подробности.

    «Фонтанка» писала, что Россия уже дала Линн Трейси предварительное согласие (агреман) на назначение нового посла США в РФ.

    Линн Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии в 1986 году, а также диплом юриста. Знает русский, жила в Москве с 1987 по 1990 год.

    С 1994 года поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США. Работала в Пакистане, Киргизии, Грузии, Туркменистане. С 19 февраля 2019 года является послом США в Армении.

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