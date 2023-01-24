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    Новые ограничения для россиян за рубежом: куда все едут

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    Уехавшие по разным причинам россияне активно обсуждают новогодние «подарки» от властей разных стран. Некогда лояльные, Турция, Казахстан и Киргизия уже не выдают ВНЖ, либо вводят новые правила пребывания, которые для многих становятся невыполнимы.

    Возвращаться готовы не все, посему находятся в поисках альтернативных вариантов. Популярными в результате оказались не только Грузия и Тайланд, но и, например, весьма неожиданная Аргентина. Есть и иные варианты. Подробности – в карточках «Фонтанки».

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