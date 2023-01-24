Взгляни напоследок. Фиксируем самых богатых депутатов Госдумы и сенаторов

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С 2023 года декларации депутатов Госдумы и сенаторов больше не будут публиковаться в открытом доступе. Поправку, обезличивающую данные, Госдума приняла 24 января. В Кремле уже объяснили решение спецификой боевых действий на Украине. «Фонтанка» вспоминает топ самых богатых и именитых законотворцев.





В последний раз публично депутаты и члены СовФеда отчитывались о доходах и имуществе в 2022 году, представив декларации, соответственно, за 2021 год. Ниже — лидеры получившегося рейтинга.



ТОП-3 самых богатых депутатов Госдумы



Владимир Блоцкий



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Владимир Блоцкий является зампредседателя комиссии Госдумы по аграрным вопросам. С 2001 года работал на разных должностях рыбопромышленного комплекса. В «нулевые» руководил ООО «Управляющая компания «Флотокеанпродукт», которая специализируется на оптовой торговле продуктами питания, в том числе, рыбой и морепродуктами. С 2004 года был главой департамента «Управляющей компании Ф. Э. С. Т.». Входящие в нее юрлица занимаются промышленным рыболовством. Находится под санкциями Евросоюза.

Алексей Нечаев



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Алексей Нечаев — новичок в Госдуме. В 2020 году учредил партию «Новые люди», фракция насчитывает 15 депутатов в нижней палате парламента. Задолго до этого, в 1997 году, создал косметическую компанию «Русская линия», которая в 2001-м в рамках выхода на иностранный рынок сменила название на Faberlic. После избрания в Госдуму передал свою долю в компании в доверительное управление. Включен в санкционные списки Евросоюза и ряда стран.



Леонид Симановский

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Леонид Симановский заседает в Госдуме без перерыва с 2003 года (депутат пяти созывов). Является совладельцем холдинга «Новатэк». Фигурант санкционных списков Евросоюза, США, Японии и еще ряда стран.



ТОП-3 самых богатых сенаторов РФ

Валерий Пономарев

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Пономарев в 2001 году возглавил компанию «Знак», которая занималась производством, собственно, номерных знаков для автомобилей. Является совладельцеем одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки «Океанрыбфлота». Находится под санкциями Евросоюза и ряда других стран.



Игорь Зубарев

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Зубарев в прошлом — глава союза рыбопромышленников Карелии и эксглава ОАО «Карельский рыболовный флот». Бывший совладелец компаний в разных отраслях: рыболовство, аренда и управление недвижимостью, переработка и консервирование рыбы. Находится под санкциями Евросоюза и ряда стран.



Борис Невзоров

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Невзоров до прихода в Совет Федерации заседал сначала в совете народных депутатов Камчатской области, потом — краевого Заксобрания. Является совладельцем ряда компаний в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков (ООО «Устькамчатрыба» закончила 2021 год с доходом в 2,17 морд рублей) и торговлей лекарственными препаратами. Находится под санкциями.

