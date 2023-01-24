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    Госдума приняла поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

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    Декларации сенаторов и депутатов будут публиковаться в обезличенном виде, без указания персональных данных. Поправку, которая начнет действовать уже с 1 марта этого года, приняли в закон о статусе сенатора Совфеда и депутата Госдумы 24 января.

    Согласно тексту документа, в открытом доступе больше не появится персональных данных, отчетности по доходам и недвижимости парламентариев и членов их семей. Будет размещена лишь обобщенная статистическая информация о том, что декларации поданы.

    Парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей, до 1 апреля. Депутаты и сенаторы подают эти сведения в специальные комиссии соответствующей палаты парламента. Там проходит проверка полноты и достоверности сведений, а также соблюдения ограничений и запретов, которые действуют в отношении парламентариев. К примеру, им запрещено иметь счета за рубежом.

    Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. В одном из пунктов документа говорится о том, что в Интернете не размещаются сведения о доходах или имуществе. Комментируя указ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что из текста абсолютно ясно, что он «касается тех, кто работает на территориях», и двойного толкования быть не может.

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