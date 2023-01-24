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    Пациенты Урюпинского психоневрологического интерната сшили самый большой кокошник в России

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    Гигантский кокошник сделали пациенты Урюпинского психоневрологического интерната. Его ширина превышает 1,5 метра, на работу ушло полтора месяца. Изделие уже прошло регистрацию в Реестре рекордов России.

    «Ну это мы сами растянули, никуда не торопились, покупали материалы, рассчитывали. Так его можно за 2 дня сделать. Вообще мы решили изготовить самый большой кокошник в России к 11 января — в Международный день «спасибо». Участвовали как сотрудники, так и пациенты интерната», — рассказал порталу V1 работник учреждения Артем Родионов.

    Кокошник сделан из проволочного каркаса и ткани.

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