Пациенты Урюпинского психоневрологического интерната сшили самый большой кокошник в России

Гигантский кокошник сделали пациенты Урюпинского психоневрологического интерната. Его ширина превышает 1,5 метра, на работу ушло полтора месяца. Изделие уже прошло регистрацию в Реестре рекордов России.
«Ну это мы сами растянули, никуда не торопились, покупали материалы, рассчитывали. Так его можно за 2 дня сделать. Вообще мы решили изготовить самый большой кокошник в России к 11 января — в Международный день «спасибо». Участвовали как сотрудники, так и пациенты интерната», — рассказал порталу V1 работник учреждения Артем Родионов.
Кокошник сделан из проволочного каркаса и ткани.