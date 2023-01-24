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    В Ленинградском зоопарке всегда солнечно. Посмотрите, как беспечные лемуры резвятся в бесконечном лете

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    Павильон «Тропический дом» в Ленинградском зоопарке надежно изолирован от петербургской зимы. Там всегда тепло и сухо, поэтому лемуры вари живут в вечном лете.

    Ленинградский зоопарк

    Как веселится семейство этих зверьков, 24 января показывает пресс-служба зоопарка. Они качаются на веревках, лазают по дверям, хватают друг друга за хвосты и не подозревают, что на улице облачно и снежно.

    Замечательно себя чувствуют и другие обитатели зоопарка — харзы Катрина и Сильвер. Из-за потепления они подумали, что наступила весна, и принялись активно это отмечать.

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