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    Секс-видео с 12-летней петербурженкой записали с согласия. Уголовным делом ролик из Сети не стал

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    История с порношантажом в школе Красносельского района Петербурга не перетекла в уголовную плоскость. Во взрослых отношениях учеников не увидели состава преступления. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

    Родители и сотрудники школы продолжают разбираться с происхождением видео, на котором 12-летняя ученица занимается сексом. Партнёром стал её ровесник, с которым школьница состоит в отношениях. Запись производилась с согласия обоих. Как она попала в Сеть, пока не выяснено. Директору школы её показал один из учеников. Шантажа в поступке ребёнка взрослые не увидели.

    Девочка живет с бабушкой, активно ведёт социальные сети, где в том числе показывает себя. Мама школьницы намерена обратиться к психологам.

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    НесовершеннолетниеСексШантаж
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