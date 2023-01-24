Секс-видео с 12-летней петербурженкой записали с согласия. Уголовным делом ролик из Сети не стал

История с порношантажом в школе Красносельского района Петербурга не перетекла в уголовную плоскость. Во взрослых отношениях учеников не увидели состава преступления. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.



Родители и сотрудники школы продолжают разбираться с происхождением видео, на котором 12-летняя ученица занимается сексом. Партнёром стал её ровесник, с которым школьница состоит в отношениях. Запись производилась с согласия обоих. Как она попала в Сеть, пока не выяснено. Директору школы её показал один из учеников. Шантажа в поступке ребёнка взрослые не увидели.

