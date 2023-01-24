В MusicAeterna показали, как будет выглядеть библиотека-фонотека в Доме Радио

25 января в Доме Радио пройдет первая встреча в новом пространстве — в библиотеке-фонотеке. Об открытии нового места для прослушивания пластинок и аудиозаписей другого формата, а также чтения и обсуждения книг «Фонтанка» рассказывала на днях (как и о том, что все билеты на первые мероприятия сразу же разошлись).



Теперь в Доме Радио предоставили фотографии того, как будет выглядеть помещение, — те, кто бывал в культурном пространстве на Итальянской, сразу оценят стилистическое соответствие духу площадки Теодора Курентзиса.