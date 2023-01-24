В Росздравнадзоре опровергли сообщения о недостатке антибиотиков

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в российских аптеках. Об этом 24 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.



В Росздравнадзоре заявили, что в наличии есть широкий выбор таких лекарств, а их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются.



Уточняется, что в гражданском обороте в наличии более 10,5 млн упаковок амоксициллина, более 6,4 млн упаковок амоксициллина + клавулановой кислоты, более 2,4 млн упаковок цефуроксима, более 2,4 млн упаковок цефексима и более 2,1 млн упаковок кларитромицина. Их можно приобрести в различных лекарственных формах.

