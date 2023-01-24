В Петербурге ковид-ограничения продлили до конца марта

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении ковид-ограничений до 31 марта. Об этом 24 января сообщается в Telegram-канале Смольного.
Было обновлено постановление правительства города о противодействии распространению коронавирусной инфекции от 13 марта 2020 года.
Горожанам рекомендуют использовать маски в общественных местах, также продолжает действовать запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без специальных согласований.
В последний раз ковид-ограничения продлевали 26 декабря. Среди действующих мер, как уточнялось, в том числе запрет на курение кальянов в общественных местах.