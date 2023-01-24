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    Готовится закон о самозапрете на получение кредитов

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    Законопроект, который позволяет гражданам установить себе запрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги», готовится к внесению в Госдуму. Об этом 24 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Регулятор предложил этот механизм в прошлом году.

    «Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — пояснили в ЦБ.

    Как планируется, люди смогут выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов на сайте «Госуслуг». Он автоматически будет отображаться в бюро кредитных историй (БКИ, где банки запрашивают информацию при получении заявки на кредит). Если человек, поставивший себе запрет, вдруг захочет взять кредит, кредитор увидит ограничение.

    В Ассоциации банков России отметили, что для реализации механизма потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

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