Готовится закон о самозапрете на получение кредитов

Законопроект, который позволяет гражданам установить себе запрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги», готовится к внесению в Госдуму. Об этом 24 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Регулятор предложил этот механизм в прошлом году.



«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — пояснили в ЦБ.



Как планируется, люди смогут выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов на сайте «Госуслуг». Он автоматически будет отображаться в бюро кредитных историй (БКИ, где банки запрашивают информацию при получении заявки на кредит). Если человек, поставивший себе запрет, вдруг захочет взять кредит, кредитор увидит ограничение.

