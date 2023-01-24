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    На Волхонском шоссе «Солярис» влетел в заграждение, а водитель — головой в стекло

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    Белый «Солярис» поборолся с ограничительным механизмом на железнодорожном переезде в Пушкинском районе Петербурга поздним вечером 23 января. Водителю, похоже, предстоит лечить голову.

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    Последствия аварии на Волхонском шоссе у станции Александровская «Фонтанке» показал читатель. «Солярис» взял на таран поднятое устройство заграждения проезда перед путями. Судя по фото, ремонт потребуется и оборудованию переезда, и автомобилю.

    «Летел, как ничего не видел», — рассказал очевидец. По его словам, забывший про ремень безопасности водитель разбил головой лобовое стекло. Кроме головы, похоже, пострадала нога. На место ДТП приехали скорая и спасатели, добавил свидетель аварии.

    читатель «Фонтанки»

    По данным «Яндекса», движение через переезд по Волхонскому шоссе затруднено в обе стороны примерно на полкилометра.

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