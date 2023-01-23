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    Дирекция КЗС опровергла гибель двоих у дамбы в Кронштадте

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    В Дирекции комплекса защитных сооружений с оглядкой на чрезвычайное ведомство пересчитали утонувших в Кронштадте.

    «Дирекция КЗС приносит извинения за допущенную в публикации об опасности выхода на лед ошибку. Пресс-служба ГУ МЧС по СПб не подтверждает информацию об утонувшем 22 января мужчине», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале 23 января.

    Ранее там же сообщалось, что за выходные в воде оказались четверо: двое рыбаков и пара молодых людей.

    О рыбаках в субботу рассказывали в МЧС. По данным ведомства, их резиновая лодка сдулась примерно в десяти метрах от берега. Одному удалось вернуться на берег, тело второго нашли на следующий день.

    В Дирекции КЗС не уточнили источник информации о провалившихся под лёд отдыхающих: женщине и мужчине, которого якобы не спасли 22 января.

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