Дирекция КЗС опровергла гибель двоих у дамбы в Кронштадте

В Дирекции комплекса защитных сооружений с оглядкой на чрезвычайное ведомство пересчитали утонувших в Кронштадте.

«Дирекция КЗС приносит извинения за допущенную в публикации об опасности выхода на лед ошибку. Пресс-служба ГУ МЧС по СПб не подтверждает информацию об утонувшем 22 января мужчине», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале 23 января.

Ранее там же сообщалось, что за выходные в воде оказались четверо: двое рыбаков и пара молодых людей.

О рыбаках в субботу рассказывали в МЧС. По данным ведомства, их резиновая лодка сдулась примерно в десяти метрах от берега. Одному удалось вернуться на берег, тело второго нашли на следующий день.