Мужчину увезли в больницу после пожара в довоенном доме в Ломоносове

Сравнительно небольшой по площади квартирный пожар закончился в больнице для жителя Петродворцового района Петербурга 23 января.



Как сообщает в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:40 три расчёта выехали в Ломоносов на улицу Красного Флота, 3, откуда поступил сигнал о возгорании. Горела трёхкомнатная квартира в четырёхэтажном доме, построенном, судя по открытым источникам, в 1939 году.

Очаг обнаружили в комнате площадью 9 квадратных метров. Силами 15 огнеборцев пожар потушили менее чем за полчаса.

Огонь уничтожил полтора квадратных метра обстановки. Медицинская помощь потребовалась мужчине — его госпитализировали.