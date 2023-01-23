Мужчину увезли в больницу после пожара в довоенном доме в Ломоносове

Сравнительно небольшой по площади квартирный пожар закончился в больнице для жителя Петродворцового района Петербурга 23 января.
Как сообщает в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:40 три расчёта выехали в Ломоносов на улицу Красного Флота, 3, откуда поступил сигнал о возгорании. Горела трёхкомнатная квартира в четырёхэтажном доме, построенном, судя по открытым источникам, в 1939 году.
Очаг обнаружили в комнате площадью 9 квадратных метров. Силами 15 огнеборцев пожар потушили менее чем за полчаса.
Огонь уничтожил полтора квадратных метра обстановки. Медицинская помощь потребовалась мужчине — его госпитализировали.
Днём пожарные тушили квартиру на Боровой. Скорая помощь также уехала с пациентом. В администрации Центрального района уточнили, что пострадал мужчина 1969 года рождения, он отравился угарным газом.