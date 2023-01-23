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    Наркотики, порох и икра. «Джентльменский набор» привел петербуржцев к наказанию

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    Двоих петербуржцев уличили в хранении запрещенного — причем комбинация была весьма необычной. У них нашли порох, наркотики, печень трески и очень много немаркированной красной и черной икры.

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    Икру мужчины хранили в арендованных контейнерах дома и в гараже, сообщает 23 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. Этого добра у них изъяли больше 1,5 тонны — это свыше 10 миллионов рублей. Икру нарушители купили в период с 2017 по 2019 год, чтобы продавать.

    Кроме того, у одного фигуранта нашлось минимум 45 граммов пороха, а у другого — не меньше 15 граммов наркотика. Обоих признали виновными в хранении немаркированной продукции по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Каждому вменили еще и хранение запрещенного — взрывчатого вещества и наркотиков соответственно.

    Тот, у кого нашли порох, получил год условно с испытательным сроком в год и штрафом в 900 тысяч рублей, а его товарищ — два года условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 150 тысяч рублей.

    О подвохах петербургской икры «Фонтанка» писала перед Новым годом и даже проверяла на себе, насколько она съедобна.

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