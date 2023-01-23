Наркотики, порох и икра. «Джентльменский набор» привел петербуржцев к наказанию

Двоих петербуржцев уличили в хранении запрещенного — причем комбинация была весьма необычной. У них нашли порох, наркотики, печень трески и очень много немаркированной красной и черной икры.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Икру мужчины хранили в арендованных контейнерах дома и в гараже, сообщает 23 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. Этого добра у них изъяли больше 1,5 тонны — это свыше 10 миллионов рублей. Икру нарушители купили в период с 2017 по 2019 год, чтобы продавать.



Кроме того, у одного фигуранта нашлось минимум 45 граммов пороха, а у другого — не меньше 15 граммов наркотика. Обоих признали виновными в хранении немаркированной продукции по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Каждому вменили еще и хранение запрещенного — взрывчатого вещества и наркотиков соответственно.



Тот, у кого нашли порох, получил год условно с испытательным сроком в год и штрафом в 900 тысяч рублей, а его товарищ — два года условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 150 тысяч рублей.

