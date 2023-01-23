Администрация Ишима объяснила, почему субсидия на оплату коммунальных услуг равна одной копейке

Начисление субсидии в размере одной копейки, которую жителю Ишима Тюменской области предоставили для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, связано с техническими особенностями работы электронной системы. Об этом 23 января сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу администрации города.



Как рассказал собеседник издания, когда человек обращается за субсидией, то форма решения о предоставлении субсидии должна содержать сведения о сумме субсидии. И сама эта программа не допускает ноль, поэтому указывается минимальная сумма. В данном случае 0,01 руб. — это указание на то, что субсидия одобрена. При этом фактический размер выплаты, как уточняется, рассчитают после 25 января с учётом информации о начислении платы за ЖКУ.