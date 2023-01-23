Администрация Ишима объяснила, почему субсидия на оплату коммунальных услуг равна одной копейке

Начисление субсидии в размере одной копейки, которую жителю Ишима Тюменской области предоставили для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, связано с техническими особенностями работы электронной системы. Об этом 23 января сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу администрации города.
Как рассказал собеседник издания, когда человек обращается за субсидией, то форма решения о предоставлении субсидии должна содержать сведения о сумме субсидии. И сама эта программа не допускает ноль, поэтому указывается минимальная сумма. В данном случае 0,01 руб. — это указание на то, что субсидия одобрена. При этом фактический размер выплаты, как уточняется, рассчитают после 25 января с учётом информации о начислении платы за ЖКУ.
В администрации отметили, что уже обращались в техподдержку сайта, на котором происходит оформление заявлений, и просили, чтобы в форме ответа вместо копейки было указано, одобрена субсидия или нет. Ответа пока не дали.
Днём 23 января в Telegram-канале «Курятник» появился документ, согласно которому администрация Ишима предоставила местному жителю субсидию в размере 0,01 руб. на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период с 1 января по 30 июня.