Без яичка остался 26-летний француз после встречи с полицией Парижа на митинге

В Париже 26-летний мужчина получал удар дубинкой между ног от французского полицейского на митинге против повышения пенсионного возраста в субботу, 21 января. После этого медикам пришлось ампутировать яичко молодого человека — он будет жаловаться на действия силовиков. Об этом 23 января сообщает Le Point со ссылкой на AFP.



В соцсетях распространилась фотография, как полицейский на митинге во Франции бьет лежащего на земле человека, который держит в руках фотоаппарат. По словам мужчины, его уронил на землю другой полицейский. Этот 26-летний парень до сих находится в больнице.