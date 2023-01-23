Без яичка остался 26-летний француз после встречи с полицией Парижа на митинге

В Париже 26-летний мужчина получал удар дубинкой между ног от французского полицейского на митинге против повышения пенсионного возраста в субботу, 21 января. После этого медикам пришлось ампутировать яичко молодого человека — он будет жаловаться на действия силовиков. Об этом 23 января сообщает Le Point со ссылкой на AFP.
В соцсетях распространилась фотография, как полицейский на митинге во Франции бьет лежащего на земле человека, который держит в руках фотоаппарат. По словам мужчины, его уронил на землю другой полицейский. Этот 26-летний парень до сих находится в больнице.
«Это такой сильный удар, что пришлось ампутировать яичко. Чрезвычайно жестокий и беспричинный жест, граничащий с садизмом», — рассказал адвокат пострадавшего Люси Симон.
Трагедия произошла во время столкновения полиции и демонстрантов около площади Бастилии. «[Пострадавший] до сих пор в шоке и продолжает спрашивать, почему [он получил травму] <…> Он испытывает непонимание, шок и гнев, потому что его ждут необратимые последствия», — подчеркнула адвокат.
Пострадавший — 26-летний франко-испанский инженер. Как пишет Liberation, он фотографировал процессию, перед тем как получил удар дубинкой. Парень рассказал, что в его семье сильны профсоюзные настроения, а он работает в крупной компании. Адвокат инженера подаст жалобу на умышленное насилие, которое нанесло увечье, со стороны лица, обладающего властью. Власти Парижа просят «выяснить точные обстоятельства произошедшего».
Французские СМИ сообщают, что власти во Франции не станут менять планы по повышению пенсионного возраста из-за возникших масштабных протестов.