Юный росток или башня Лахта Центра? Полюбуйтесь «самым зеленым зданием России»

В день зеленого цвета Лахта Центр показал башню цветов нежного изумрудного листа, сверкающий в тумане. Пусть это преображение заметно только на видео, менее завораживающим оно не становится.
Ролик с «самым зеленым зданием России в елочной подсветке» 23 января публикует пресс-служба Лахта Центра. Напомним, башня окрасилась в зеленый в честь новогодних праздников. С такой подсветкой в Лахта Центре можно разглядеть не только листок, но и огромную елку.
«Напомним, что башня Лахта Центра признана самым экологичным небоскребом страны и одним из самых экологичных в мире», – говорится в сообщении.