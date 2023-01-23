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    Юный росток или башня Лахта Центра? Полюбуйтесь «самым зеленым зданием России»

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    В день зеленого цвета Лахта Центр показал башню цветов нежного изумрудного листа, сверкающий в тумане. Пусть это преображение заметно только на видео, менее завораживающим оно не становится.

    Лахта Центр

    Ролик с «самым зеленым зданием России в елочной подсветке» 23 января публикует пресс-служба Лахта Центра. Напомним, башня окрасилась в зеленый в честь новогодних праздников. С такой подсветкой в Лахта Центре можно разглядеть не только листок, но и огромную елку.

    «Напомним, что башня Лахта Центра признана самым экологичным небоскребом страны и одним из самых экологичных в мире», – говорится в сообщении.

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