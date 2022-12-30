«Лахта Центр» поменяет подсветку в честь Нового года. Это случится уже сегодня

Небоскреб в Приморском районе Петербурга к Новому году вновь поменяет подсветку, чтобы поздравить всех жителей города с наступающим праздником.
Она будет включена на зданиях комплекса в пятницу, 30 декабря, в 16:00, сообщили в пресс-службе «Лахта центра», и будет работать в темное время дня все новогодние праздники.
Напомним, что поздравления горожанам от «Лахта Центра» стали уже традиционными. Так же было, например, и в предыдущие годы.
А в начале декабря «Лахта Центр» показывал, как лед постепенно сковывает Финский залив.