«Россия — обитель рая». Урок патриотизма от Сударя, раненного в небе над Украиной

Максим Поляков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Ничто не выдавало в нем кадрового офицера Минобороны России — ни камуфляж а-ля американский MultiCam без уставных шевронов и погон, ни манера говорить, ни отсутствие регалий, звания и даже имени. Сударь — так он предложил себя называть старшеклассникам школы № 507 Московского района.



Встреча состоялась 19 января. На присланных в редакцию «Фонтанки» фрагментах видео молодой мужчина рассказывает, что он военный летчик, принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике, потом — в боевых действиях на Украине.



Вот, например, он говорит подросткам:

— На один из вылетов, отработав по городу Краматорск, мы только развернулись, по нам сразу был пуск... ну... перед разворотом был пуск ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.) по нам. Ракета взорвалась рядом, нас не зацепило, но сразу встали два движка.

«Фонтанка.ру»

В Петербурге Сударь находится на лечении. О ранении говорит лангетка на левой руке. Занимается сбором гуманитарной помощи. «Фонтанке» прислали фото розданных школьникам открыток. На развороте такие строки:



Россия — Родина святая,

Люблю тебя я всей душой.

Россия — ты обитель рая.

Горжусь великою страной!

На обороте открытки — два куаркода. Один ведет на страницу сообщества во «ВКонтакте» (179 участников), другой — в телеграм-канал (506 подписчиков). В сообществе говорится об еще одной встрече, которая прошла в 507-й школе 16 января.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«... Дети с интересом спрашивали и слушали о проведении СВО, как живут бойцы, что такое волонтёрство. Патриотическое воспитание — это важная составляющая нашей жизни! А в конце уроков дети получили сладкие подарки и открытки с подписью нашего бойца. Выражаем огромную благодарность директору школы, Сергею Александровичу, за возможность проведения такого урока, а также за переданные подарки для наших бойцов».



Следующим после этого поста были выложены фото детских подарков для фронта — игрушки, письмо и еда. А 18 января опубликована благодарность школе № 552 в Пушкинском районе. Выложен, как и в случае с 507-й школой, видеоролик. Лица волонтеров и Сударя на нем «замазаны», лица детей — нет. В Пушкине, согласно отчету, патриотический урок провели не для старшеклассников, а для детей гораздо младше.



Заинтересовавшись увиденным, «Фонтанка» обратилась за комментарием к директору школы № 507. Сергей Александрович Дресвянский ответил:

— Да, мы проводили такую встречу с участником СВО, который после ранения сейчас в городе находится на лечении. Это было согласовано. Ко мне пришла волонтерская организация «Питер Za победу», которая собирает помощь для фронта. Родители привели волонтеров сами. Они пришли, показали все документы, директор школы проверил, обговорили все беседы — никакой агитации за СВО не было.



Человек рассказал о том, какое училище он окончил, ответил на вопросы. Там присутствовали взрослые педагоги. Он подписал открытки, подарил флаг российский детям. У человека две государственные награды. Человек сейчас с серьезным ранением восстанавливается в центре Алмазова. В чем здесь проблема?



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Вопрос Сергея Александровича связан с тем, что перед тем, как дозвониться до директора школы, «Фонтанка» спросила и у районной администрации. Там не сразу поняли, про какого Сударя идет речь, и попросили время на подготовку ответа. Последующий разговор с Дресвянским внес ясность, зачем оно — время — потребовалось.



— У меня такое впечатление, как будто люди, которые против того, что делает наше государство по освобождению российских территорий, пытаются вставлять палки в колеса той работе, которой сегодня занимается патриотическая школа. Мне обидно было перед ветераном (имеется в виду Сударь. — Прим.ред.), — потому что все данные его пришлось передавать в администрацию, человек не заслужил такого отношения. Я тоже прошел горячие точки и знаю, что это такое.

Ответ администрации Московского района был лаконичным:

— В школе № 507 в рамках плана воспитательной работы проходит цикл встреч «Защитники Отечества». Встречи со школьниками провел в том числе офицер, летчик, один из участников специальной военной операции, который рассказал школьникам о своей учебе в военном училище и службе в армии, ответил на вопросы ребят.



«Фонтанка» знает, как зовут Сударя, видела его документы и, забегая вперед, сразу скажем — сомнений в том, что это настоящий летчик и участник боевых действий на Украине, не осталось. Сударь согласился ответить на наши вопросы, но при личной встрече, а перед этим спросил, чем именно вызван интерес, что именно «Фонтанка» собирается писать. Ответ был предельно честным: «Фонтанка» документирует события, и патриотический урок школьникам от участника СВО — это она и есть — новая реальность. И чтобы соблюсти компромисс между реальностью, где ветерана нельзя называть по имени, и собственным принятием ее, реальности, мы в дальнейшей публикации будем использовать вместо позывного «Сударь» вымышленное Игорь N.



Игорю 25 лет. Родился в Башкирии. После школы поступил в Челябинское военное летное училище и через пять покинул его стены штурманом истребителя Су-30М. Это был 2019 год. Пик военной активности российской операции в САР уже был пройден, но работы для военных летчиков еще было достаточно, да и офицеры были в дефиците. Когда 22-летнему выпускнику летной школы предложили Сирию, он легко согласился.



С небом Игорь хотел связать свою жизнь, но его комиссовали по здоровью — аритмия и авиация в мирное время не совместимы. Пытался найти себя в спецназе — не пошло. Ушел на гражданку. Стал жить в Петербурге, жена учится в местном медуниверситете. Пробовал себя в тренерской работе. А потом случилось 24 февраля 2022 года. В тот день Игорь проснулся, включил телевизор, подумал: «Все правильно». И пошел на фронт добровольцем. С марта по июль находился в составе группы «Барс-9», контакты с Минобороны осуществлялись через «Союз Добровольцев Донбасса» (СДД).

Летом закончился контракт, Игорь приехал в Петербург. После передышки стал искать варианты вернуться в Донбасс, но уже с другим подразделением — в прежнем не понравилось отношение командования. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Повестки Игорь не ждал, военно-учетная специальность не предполагала. Однако из военкомата позвонили, пригласили прийти поговорить. Оказалось, это инициатива бывшего командира из Сирии. Предложили вернуться в авиацию. Аритмия уже не была помехой. Игорь снова сел за штурвал Су-30М.



На показанном выше видео Игорь рассказывает об эпизоде с Краматорском. Пока истребитель «работал по городу» с населением 150 тысяч человек, по самолету «работали» переносные зенитно-ракетные комплексы. В результате у машины отказали оба двигателя. Экипаж дотянул до неподконтрольной противнику «серой зоны» и катапультировался. И командир, и штурман остались живы, но Игорь сломал предплечье. На восстановление уйдет пять-шесть месяцев. Если здоровье позволит, вернется в авиацию, нет — пойдет опять в пехоту. Эти полгода Игорь намерен потратить на помощь армии и патриотическую работу со школьниками.



«Мы никого не боимся», — так он отвечает на вопрос о причине тотальной скрытности: имени, лица. Инкогнито обусловлено нежеланием получать негативные комментарии в социальных сетях.

Почему же тогда на опубликованных фото не скрыты лица детей?

А они не участники конфликта. У них все будет хорошо.

О встречах с детьми, говорит, просили сами родители. После первого такого урока родители снова звонили и приглашали еще, уже для других классов.

— Дети с удовольствием пишут письма [на фронт]. Я сам такие письма получал. Это очень трогательно. Детям нравится, задают интересные, взрослые вопросы. Например, а как бойцы живут, а чем они питаются, а как отдыхают, а как выполняют задачи. Понятно, что никакой жестокости я им не рассказываю. Я говорю им, что обязательно надо учить историю. Если мы будем знать историю, мы будем жить хорошо.

Вместе с волонтерами Игорь занимается и организацией сбора гуманитарной помощи военнослужащим. Грузы централизованно направляются через Москву в сопровождении конвоя от Минобороны. Сам факт, что существует потребность в гражданских поставках, Игоря не смущает. Говорит, все необходимое выдается и даже не самого плохого качества. Как, например, комплект формы — он хороший, но Игорь носит сохранившийся от добровольческого отряда MultiCam, потому что тот больше пригоден для местности, где сейчас идут бои. Проблем с выплатами ни у Игоря, ни у его сослуживцев никогда не было. Сейчас он получит компенсацию за ранение и большую часть денег потратит на дроны для фронта. «Абсурд, — соглашается он. — Но я никогда не был про деньги. У меня их особо не было и, наверное, не будет. И все же я не могу оставаться равнодушным. Я считаю, что правильным будет поступить именно так».

