«Потерпим, по стране своей поездим». Потанин рассказал, как отдыхал летом

Глава «Норникеля» Владимир Потанин прошедшим летом не улетал никуда за границу, а катался на теплоходе по Волге. С ним была большая компания, бизнесмен вспоминал молодость. Об этом Потанин рассказал в интервью РБК, которое появилось 23 января.

По словам предпринимателя, прошедшим летом он понял, что никуда уже ехать не надо, чтобы «не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват». Поэтому Потанин с большой компанией отправился по Волге на теплоходе.



«Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался», — рассказал он.

