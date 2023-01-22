«Не хватает только Брюса Уиллиса». В Баварии промчался полыхающий «призрачный» поезд

Тушение горящего поезда в Германии превратилось в подобие сцены из фильма «Призрачный гонщик». Пожарные потратили несколько часов, чтобы догнать и остановить полыхающий неуправляемый поезд. Видеозаписи начали распространяться в Сети 22 января.

Инцидент произошел 20 января на маршруте Мюнхен-Фрайлассинг в Баварии, где загорелся локомотив. Два машиниста успешно эвакуировались и вызвали экстренные службы. Когда те прибыли на место и приступили к тушению, стоящий под уклоном поезд внезапно тронулся, набрал скорость и эффектно умчался от пожарных в сторону станции Фрайлассинг, пишет Merkur.de .

Экстренные службы бросились в погоню, но безуспешно. «На самом деле мы сказали, что теперь не хватает только Брюса Уиллиса, который выпрыгивает сзади, а затем останавливает локомотив. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал изданию командир добровольческой пожарной части Фрайлассинга Рохус Хойсман.



Сотрудники железной дороги смогли переключить путевые стрелки так, чтобы завести охваченный огнем состав в тормозной тупик возле станции. Там пожарные наконец смогли потушить его. Вся операция заняла несколько часов.

