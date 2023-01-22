    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    780мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.67eur74.34

    «Не хватает только Брюса Уиллиса». В Баварии промчался полыхающий «призрачный» поезд

    340
    обсудить

    Тушение горящего поезда в Германии превратилось в подобие сцены из фильма «Призрачный гонщик». Пожарные потратили несколько часов, чтобы догнать и остановить полыхающий неуправляемый поезд. Видеозаписи начали распространяться в Сети 22 января.

    Тим Кнопф, соцсети

    Инцидент произошел 20 января на маршруте Мюнхен-Фрайлассинг в Баварии, где загорелся локомотив. Два машиниста успешно эвакуировались и вызвали экстренные службы. Когда те прибыли на место и приступили к тушению, стоящий под уклоном поезд внезапно тронулся, набрал скорость и эффектно умчался от пожарных в сторону станции Фрайлассинг, пишет Merkur.de.

    Фото: Тим Кнопф, соцсети
    ПоделитьсяПоделиться

    Экстренные службы бросились в погоню, но безуспешно. «На самом деле мы сказали, что теперь не хватает только Брюса Уиллиса, который выпрыгивает сзади, а затем останавливает локомотив. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал изданию командир добровольческой пожарной части Фрайлассинга Рохус Хойсман.

    Сотрудники железной дороги смогли переключить путевые стрелки так, чтобы завести охваченный огнем состав в тормозной тупик возле станции. Там пожарные наконец смогли потушить его. Вся операция заняла несколько часов.

    Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В результате ЧП никто не пострадал.

    Фото: Тим Кнопф, соцсети

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БаварияЧП на железной дорогеПожар в поездеПоезд в огнеГорящий поезд
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close