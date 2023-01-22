Застрявший на деревьях воздушный шар в Сочи стал уголовным делом

Экстремальная прогулка на воздушном шаре в Сочи, во время которой туристам потребовалась помощь спасателей, стала уголовным делом. Как 22 января сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, двоим мужчинам, 1982 и 1999 годов рождения, вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



Следствие полагает, что 21 января один из подозреваемых организовал платную прогулку на шаре для четверых пассажиров, среди которых было двое детей. У пилота, подчеркивает СК, нужного удостоверения, позволяющего управлять свободным аэростатом, не было.

