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    Застрявший на деревьях воздушный шар в Сочи стал уголовным делом

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    Экстремальная прогулка на воздушном шаре в Сочи, во время которой туристам потребовалась помощь спасателей, стала уголовным делом. Как 22 января сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, двоим мужчинам, 1982 и 1999 годов рождения, вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

    Следствие полагает, что 21 января один из подозреваемых организовал платную прогулку на шаре для четверых пассажиров, среди которых было двое детей. У пилота, подчеркивает СК, нужного удостоверения, позволяющего управлять свободным аэростатом, не было.

    Пилот в ходе прогулки не соблюдал требования безопасности, отклонился от маршрута, что и привело к тому, что шар запутался в ветках деревьев рядом с вершиной Семиглавая на высоте 2 тысячи метров.

    Участники прогулки и пилот не пострадали. Они самостоятельно выбрались из корзины, затем их эвакуировал вертолет Ка-32 МЧС России.

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